وزير الزراعة الأردني يتفقد إحدى مزارع الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الشرقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:37 مساءً - زار المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، إحدى مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة «مولانا» بمحافظة الشرقية، حيث تفقد المزرعة التي تضم 150 فرس من سلالات الخيول النقية من عائلات «قدرة، أكابر، صفصافة، مقاصد، وصفية».

وجاء ذلك بعد اجتماعه مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحضور اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، والاتفاق على تسهيل إجراءات تبادل السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين وكذلك تصدير الخيول وفقا للمعايير الدولية، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تربية الخيول العربية الأصيلة.

والتقى الوزير الأردني خلال زيارته، برئيس وأعضاء مجلس الجمعية التعاونية العامة المصرية للخيول، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الأردن ومصر في مجال تربية الخيول العربية الأصيلة، والتي تعد من أهم رموز التراث العربي.

كما تناول الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والبحوث لتحسين السلالات، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة مثل المعارض والمهرجانات التي تسلط الضوء على هذه السلالات المميزة.

من جانبه، أعرب مجلس إدارة الجمعية عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لتطوير قطاع الخيول العربية الأصيلة، خاصة في ظل ما تتمتع به الأردن من مكانة رائدة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تمتلك محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة ذات تاريخ عريق، فهي الأقدم على مستوى العالم، وهي واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، وهي الأولى في الشرق الأوسط، ومصر من حيث المساحة، والكفاءة البيطرية واحتوائها على سلالات عريقة من الخيول العربية الأصيلة الأم، وامتلاكها 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان، والأخير هو أشهر وأجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول في العالم مع الصقلاوي، ويرجع كل اسم لهذه الأنواع نسبة إلى القبائل العربية التي اشتهرت بهذه الخيول، وكانت هي مصدرها في العالم بمنطقة الجزيرة العربية، وذلك منذ نحو 4500 عام وانتقلت لمصر مع الفتح الإسلامي.

هذا وتقع محطة الزهراء في منطقة عين شمس وأنشأت عام 1928، على مساحة 60 فدان بهدف الحفاظ على الخيول المصرية، تابعة وزارة الزراعة وتشرف على أكثر من 18 ألف مزرعة خيول خاصة، تضم أكثر من 25 الف حصان من الخيول العربية الأصيلة، وتعتبر محطة الزهراء للخيل العربية الأصيلة هي جهة الاعتماد والتسجيل والترقيم للخيول في مصر.

كما تجدر الإشارة إلى إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن خلو مصر من جميع الأمراض للفصيلة الخيلية وهى طاعون الخيل الإفريقي والرعام والزهري وأنيميا الخيول المعدي والمؤثر على حركة تصدير الخيول ومشاركتها فى الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية.