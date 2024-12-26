موعد إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:37 مساءً - إجازة نصف العام 2025.. ترتفع معدلات البحث عبر محركات جوجل، عن موعد إجازة نصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمدارس وطلاب الجامعات، تزامنًا مع اقتراب الامتحانات.

موعد إجازة نصف العام 2025 لصفوف النقل

تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل

موعد إجازة نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية

كما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية الذين ينتهون من أداء امتحانات الترم الأول يوم الخميس 23 يناير، تبدأ من يوم السبت الموافق 25 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

موعد إجازة نصف العام 2025 للجامعات

وطبقًا للخريطة الزمنية، تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الجامعات، من يوم السبت الموافق 25 من شهر يناير المقبل، وتستمر الإجازة لطلاب الجامعات لمدة أسبوعين، حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي لطلاب صفوف النقل، من يوم السبت الموافق 11 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير، بينما تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الجامعات من يوم السبت الموافق 4 يناير.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.