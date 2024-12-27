الرياضة - 12:06 - صلاح يسجل ويقود ليفربول لانتصار ثمين على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - هدف محمد صلاح اليوم.. حقق نادي ليفربول انتصارا ثمينا على نظيره ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد نجمنا المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الفوز الثالث عشر ببطولة الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل هدفا في ثلاثية الريدز أمام ثعالب ليستر سيتي.

أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي

بداية لم تكن جيدة لنادي ليفربول، والذي وجد نفسه متأخرا بعد 6 دقائق فقط، بعد أن سجل الغاني جوردان أيو هدف ليستر سيتي الأول بطريقة رائعة.

ولأن ليفربول يعلم قيمة العودة قبل نهاية أحداث الشوط الأول، كان له ما أراد عن طريق نجمه الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

4 دقائق فقط مرت من أحداث الشوط الثاني كانت كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، حين نجح كورتيس جونز في تسجيل هدف ليفربول الثاني بعد جملة فنية رائعة.

هدف محمد صلاح اليوم ضد ليستر سيتي

وعندما يتواجد محمد صلاح فإنه يسعى دائما للتسجيل، وبالفعل نجح في إضافة هدف ليفربول الثالث مع حلول الدقيقة 82، بطريقة لا يجيدها إلا الفرعون المصري.

ورفع محمد صلاح حصيلة أهدافه إلى 16 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب هدافي البريميرليج.

موقف ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

هذا الفوز الرابع منح ليفربول 3 نقاط ثمينة، ليواصل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز رافعا رصيده إلى 42 نقطة بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

خسارة ليستر سيتي هي العاشرة له هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة، ويتراجع للمركز الثامن عشر بجدول ترتيب البريميرليج.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي..