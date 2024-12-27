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عاجل:الطيران الامريكي يقوم بهذا الامر بمعقل الحو ثيين - أخبار كلمتك

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عاجل:الطيران الامريكي يقوم بهذا الامر بمعقل الحو ثيين - أخبار كلمتك

عاجل:الطيران الامريكي يقوم بهذا الامر بمعقل الحو ثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون بتحليق طيران بدون طيار في صعدة.
وبحسب مواطنون فان طيران أمريكي بدون طيار يحلق في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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