محور تعز يتحدث عن محاولة هؤلاء خلط الأوراق ومصير الحسم - أخبار كلمتك



اكد الناطق باسم محور تعز، العقيد" عبد الباسط البحر" ان محاولة المليشيا خلط الاوراق لن تعيق الحسم



وقال البحر في تصريح اليوم:

محاولة المليشيا خلط الاوراق.. لن تعيق الحسم

- وحدة الصف الوطني اليمني الجمهوري تحت مظلة واحدة قيادة وقرار صف وهدف سياسيا وعسكريا وأمنيا هو الطريق الوحيد لتحرير البلاد ولنا في ( سوريا نموذجا ).

- الضربات الصـهـيـونية للبنى التحتية اليمنية ولمقدرات الشعب اليمني ومكتسباته، هو عدوان واضح ومكتمل الأركان على الشعب اليمني مستغلا ظروفه واوضاعه تحت سيطرة المليشيات عليه بالقوة واتخاذه دروع بشرية لها، كما أنه خدمة كبيرة لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لتجييش العوام في مواجهة الشعب اليمني الذي يريد إسقاط الإنقلاب الدموي الحوثي الوحشي والمفترس.

وتابع بالقول:وما يسعى إليه تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية من خلط الأوراق وافتعال بطولات وهمية لن يثني الشعب اليمني عن معركة الحسم المصيرية.

- إنهيار المشروع الـصـهـيـونـي في القضاء على المقاومة الفلسطينية ثمرة الصبر والثبات والتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني، والتوكل على الله والثقة بنصره وتأييده بعد اعداد الاستطاعة المادية ثم التحرك باسم الله سبب عظيم من أسباب النصر والتمكين.

مختتما بالقول:لا ننسى أن واجبنا دائما وابدا وفي مختلف الظروف والأوضاع الاستعداد الدائم والكامل والجاهزية الفنية والقتالية العالية والحيطة والحذر وحفظ الاسرار والتمويه في التحركات العسكرية فهذه واجبات الوقت ومتطلبات المرحلة والمعركة.