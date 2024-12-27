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توجيه رسالة هامة لجميع الأطراف وإلى التحالف - أخبار كلمتك

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توجيه رسالة هامة لجميع الأطراف وإلى التحالف - أخبار كلمتك

توجيه رسالة هامة لجميع الأطراف وإلى التحالف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - كلمتك: خاص

 

وجه الصحفي الموال للمجلس الانتقالي صلاح بن لغبر لجميع الأطراف في ‎اليمن وإلى التحالف:

 

وقال بن لغبر في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
 

‏إلى كل الأطراف في ‎#اليمن وإلى التحالف:

إن هذا الوضع غير قابل للاستمرار والترحيل إلى عام آخر
إن حالة  اللاحرب واللاسلم واللاحسم واللاخدمات قد وصلت مرحلة التشبع، ووضعت الجميع على شفا جرفٍ هارٍ

وتابع بالقول:
وهاهي ‎#سوريا فيها لكم مثال 
بعد أن عاشت أربع سنوات من الحالة ذاتها، كان لا بد من نهاية لتلك الحالة 
وقد حدثت كما علمتم وشاهدتم.
لقد انتظركم الناس في الجنوب والشمال سنين عددا، ولا تظنوا أن بإمكانه أن ينتظر ويتحمل أكثر، فقد انتهت قدرته على الاستمرار.
 

واضاف بالقول:
إن تجاهل فشل كل نماذج الشراكة من اتفاق الرياض الى مشاورات 22 إلى مجلس القيادة وحكومة المناصفة وصولا إلى مفاوضات الأسرار مع الحوثيين، لهو أمر ستكون عواقبه وخيمة على البلاد والعباد. 
وإلى قيادة الجنوب الأحرار: لقد أيقنتم أن لا خير في الشراكة وأي اتفاق مع قادة الشمال، 
وإن قضيتكم أولى من صنعاء،  فلا تتجاهلوا ما يصير وما قد صار.
 

واختتم بالقول:
نعلم أن الخيارات صعبة جدا وندرك خطورة قرارات الاستعجال، وموقنون بمدى حرصكم ووطنيتكم وإخلاصكم، لكن نرجوكم أن لا تصابوا بداء الشمال، وأن شعبكم هو مسؤوليتكم وقد فوضكم ولا يعينه كل حسابات الجوار، ولا كيف تفعلون ما يريد حتى لو كان عليكم تحريك الجبال.
وإنكم مسؤولون أمام الواحد القهار

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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