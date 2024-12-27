الرياضة - 05:56 - القطارالكهربائي السريع.. ملحمة وطنية و فرص عمل لآلاف المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:56 مساءً - أكدت وزارة النقل اليوم، الجمعة، أن الخط الثاني من القطارالكهربائي السريع أكتوبر- أسوان- أبو سمبل، يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف من المواطنين.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن شبكة القطارالكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية، فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).

وأضافت أنها ستخدم كذلك المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، فضلا عن خدمة المناطق الزراعية الجديدة، سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر، أو جنة مصر، وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وتابعت الوزارة، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستخلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد، إضافة إلى ربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالمواني البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك ومواني التصدير، بالاضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر - السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة)، بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة.

وأوضحت أن الشبكة ستسهم كذلك في تحقيق التكامل مع المطارات والمواني البحرية والطرق البرية، لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين المواني البحرية والمواني الجافة والمراكز اللوجستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وخلق محاور تنمية جديدة، والحد من التلوث البيئي.