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مشاهير العرب - انهارت على الهواء بسبب والدها.. من هي ألفت عمر صاحبة «قضية رأي عام»؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - انهارت على الهواء بسبب والدها.. من هي ألفت عمر صاحبة «قضية رأي عام»؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - انهارت على الهواء بسبب والدها.. من هي ألفت عمر صاحبة «قضية رأي عام»؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - ألفت عمر.. انهارت الفنانة ألفت عمر، من البكاء، أثناء ظهورها في فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تطلب فيه من جمهورها الدعاء لوالدها بعد إصابته بمرض أدى إلى وضعه على الجهاز التنفسي الصناعي.

ألفت عمر

قالت الفنانة ألفت عمر: «أنا أول مرة أطلع لايف وأتكلم عن حياتي الشخصية، وبطلب من كل الناس اللي تعرفني واللي ما تعرفنيش، بطلب الدعاء منهم، بابا حالته صعبة، عايزه منكم تدعوا له، هو في حالة حرجة، وهو على جهاز التنفس الصناعي، وهو في مرحلة حرجة جدًا، وهتاخد وقت، وعايزة الدعاء، وبطلب منكم الدعاء له».

وتابعت ألفت عمر: «عايزة أكبر عدد ممكن يدعوا له، وأي حد يعرفني، ياريت يدعوا لوالدي الذي علمني كل حاجة حلوة، قلبه كبير والخير كله عنده».

وأضافت ألفت عمر: «أنا عمري ما طلبت من حد حاجة، لكن بطلب منكم الدعاء له، مش عشان والدي، لكن والدي قلبه كبير، وبيحب الخير للناس كلها».

من هي ألفت عمر؟

ولدت الفنانة ألفت عمر في 15 أكتوبر 1973، وتخرجت من كلية الحقوق لكنها لم تعمل في مجال المحاماة واتجهت إلى المثيل، ظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل نسر الشرق باسم الفت أسعد.

ألفت عمر

ونالت ألفت عمر شهرة واسعة، بعدما شاركت في مسلسل «قضية رأي عام»، الذي عرض عام 2007، حيث كانت واحدة من بطلات العمل بجانب الفنانة يسرا، والفنانة لقاء الخميسي، وحقق العمل حالة من النجاح الساحق، نظرًا لما كان يتناوله من قضية مهمة تتعرض لها العديد من الفتيات.

وقدمت بعدها عدد من الأعمال ومنها مسلسل سارة، وولاد ناس، سكن البنات، أريد رجلًا، واستاذ ورئيس قسم مع الفنان الكبير عادل إمام، حيث وصل عدد الاعمال التي شاركتها فيها إلي 70 عملًا.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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