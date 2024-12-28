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مشاهير العرب - نشوى مصطفى تعلن موعد ومكان جنازة زوجها: «أبوس إيديكم تعالوا» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نشوى مصطفى تعلن موعد ومكان جنازة زوجها: «أبوس إيديكم تعالوا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نشوى مصطفى تعلن موعد ومكان جنازة زوجها: «أبوس إيديكم تعالوا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - تصدرت جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان نبأ وفاته.

ونستعرض خلال السطور التالية كل ما يخص موعد ومكان جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى.

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، منذ قليل، وفاة زوجها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، كاشفة عن موعد ومكان الجنازة.

جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى

وتقام صلاة الجنازة على زوج الفنانة نشوى مصطفى، اليوم عقب صلاة الظهر، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، قائلة: «اللي بيحب ربنا ييجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي، تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزه ناس كتير تيجي والنبي - الله يراضيكم تعالوا كلكم، أدعوا له بالرحمة وأدعولي أنا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس».

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

والجدي بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى، مسلسل «إمبراطورية ميم»، من بطولة النجم خالد النبوي، ودارت أحداثه حول أمجد مختار الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، ويبدأ في مواجهة التحديات بعد وفاة زوجته في تربية أبنائه السته، وضم مسلسل إمبراطورية ميم عدد من نجوم الفن أبرزهم، خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة وقصة إحسان عبد القدوس ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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