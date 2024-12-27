مفاجأة، دي يونج يفكر في ترك برشلونة والانتقال إلى الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - يفكر الهولندي الدولي فرينكي دي يونج، نجم وسط برشلونة، في الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين سواء في فترة الانتقالات الشتوية يناير، أو حتى بعد نهاية الموسم الجاري، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وكيل دي يونج يدخل في مفاوضات مع أندية سعودية

وذكرت صحيفة "آس" اليوم الجمعة أن علي دورسون، وكيل أعمال الهولندي فرينكي دي يونج، تواصل مع عدد من مسؤولي الأندية السعودية للاستفسار حول عادات وتقاليد العيش في المملكة، لتحديد ما إذا كان اللاعب سيتأقلم مع هذه العادات.

وأضافت أن الدوري السعودي جذب الأنظار إليه في الفترة الأخيرة بعد انضمام نجوم كبار، وأيضًا لحصول المملكة على شرف تنظيم كأس العالم 2034.

راتب دي يونج في برشلونة

وينتهي عقد دي يونج مع برشلونة في يونيو 2026، وحسب "آس"، يفكر اللاعب الهولندي في الرحيل عن قلعة "كامب نو".

وأوضحت الصحيفة، أن دي يونج يحصل على راتب سنوي صافي قدره 9 ملايين يورو، بخلاف بعض المكافآت والمتغيرات.

وأشارت إلى أن برشلونة لن يستطيع تجديد عقد دي يونج بنفس الراتب الحالي، فيما يعد الدوري السعودي من الدوريات القليلة التي يمكن أن تقدم للاعب نفس راتبه، خصوصًا بعد انخفاض قيمته السوقية من 90 إلى 60 مليون يورو في غضون عام واحد.

وانضم دي يونج إلى برشلونة صيف 2019 قادمًا من أياكس أمستردام، لكن لاعب الوسط صاحب الـ27 عامًا لم يعد لاعبًا أساسيًا في صفوف البلوجرانا.

وشارك دي يونج في 13 مباراة مع برشلونة بكل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، منها مباراتين فقط كأساسي.

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