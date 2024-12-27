خليجي 26، منتخب الإمارات يتقدم على عمان 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - خليجي 26، تقدم منتخب الإمارات على نظيره منتخب عمان بهدف دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج العربي التي تقام في الكويت.

سجل يحيى الغساني هدف الإمارات في مرمى عمان في الدقيقة 20.

تشكيل منتخب الإمارات ضد عمان

خالد عيسي - خالد الظنحاني - خليفة الحمادي - محمد العطاس - ماركوس ميلوني - ماكينزي هانت - يحيى نادر - فابيو ليما - حارب عبد الله - يحيى الغساني - برونو دي أوليفيرا.

تشكيل منتخب عمان أمام الإمارات

إبراهيم المخيني، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، على البوسعيدي، أمجد الحارثي، حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي، عصام الصبحي، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي

الكويت 4 نقاط

عمان 4 نقاط

قطر نقطة واحدة

الإمارات نقطة واحدة

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