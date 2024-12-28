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أحمد حاتم يكشف حقيقة تصوير جزء ثان من مسلسل "عمر أفندي" - أخبار كلمتك

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أحمد حاتم يكشف حقيقة تصوير جزء ثان من مسلسل "عمر أفندي" - أخبار كلمتك

أحمد حاتم يكشف حقيقة تصوير جزء ثان من مسلسل "عمر أفندي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:10 صباحاً - أكد الفنان  أحمد حاتم أنه في الوقت الحالي لا يستطيع التأكيد على وجود جزء ثانٍ من مسلسل "عمر أفندي"، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الإعلان عن ذلك إلا عندما يصبح الأمر مؤكدًا.

وقال حاتم في لقاء تلفزيوني: "شغالين على المسلسل، لكن ماقدرش أقول في جزء ثاني ولا لأ غير لما يبقى أكيد في. في الوقت الحالي، مفيش فكرة أكيدة حول ذلك."

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

ومسلسل عمر أفندي تدور أحداثه حول ثلاث شخصيات محورية يجسدها أحمد حاتم، رانيا يوسف، وآية سماحة. ويجمع المسلسل قصة حب بين شخصية حاتم وآية سماحة، ويُعرض بتقنيات سردية تنتقل بين فترتين زمنيتين مختلفتين.

والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد حاتم كل من رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، ومحمود حافظ.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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