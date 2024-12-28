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موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:10 صباحاً -  يستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

 

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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