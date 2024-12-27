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خليجي 26، تعادل سلبي بين الكويت وقطر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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خليجي 26، تعادل سلبي بين الكويت وقطر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

خليجي 26، تعادل سلبي بين الكويت وقطر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - خليجي 26، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الكويت ضد قطر بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، في إطار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي، على إستاد جابر الأحمد الدولي.

ويمتلك منتخب الكويت 10 ألقاب في مسابقة كأس الخليج العربي، كأكثر منتخب حصولًا على لقب البطولة، بينما يمتلك منتخب قطر في جعبته ثلاثة ألقاب.

تشكيل منتخب الكويت ضد قطر

حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: مشاري العنزي، فهد الهاجري، خالد محمد حاجيه،  حمد الحربي.

خط الوسط: محمد دحام عبد الله، أحمد عبد الله الظفيري، سلطان العنزي، يوسف الشمري.

خط الهجوم: يوسف ناصر، معاذ العنزي.

تشكيل قطر أمام الكويت

حراسة المرمى: صلاح زكريا.

خط الدفاع: آل هاشمي آل حسين، طارق سلمان، لوكاس مينديز.

خط الوسط: جابر جاسم، مصطفى مشعل، يوسف عبدالرازق، همام الأمين أحمد.

خط الهجوم: المعز علي، أحمد الراوي، أكرم عفيف.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي

الكويت 4 نقاط

عمان 4 نقاط

قطر نقطة واحدة

الإمارات نقطة واحدة 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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