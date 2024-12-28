الرياضة - 09:06 - أسعار اللحوم اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - أسعار اللحوم اليوم.. استقرت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها الحمراء والبيضاء والمستوردة، في صباح تعاملات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، في المنافذ المختلفة ومحلات الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم

توفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص أسعار اللحوم اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــا.

أسعار اللحوم اليوم

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز ما بين 400 لـ 420 جنيهًا.

تراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 400 لـ 450 جنيها.

تراوحت أسعار اللحوم الجملي ما بين 270 لـ 350 جنيه للكيلو.

تراوحت أسعار اللحوم الكبدة ما بين 400 لـ 450 جنيها الكيلو.

تراوحت أسعار اللحم المفروم العادي ما بين 400 لـ 460 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار البتلو ما بين 400 و450 جنيهًا فى الكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سجل سعر البفتيك نحو 370 جنيهًا

سجل سعر عرق فلتو نحو 370 جنيهًا

سجل سعر لحم الكندوز الملبس نحو 330 جنيهًا

سجل سعر لحم المفروم الملبس نحو 300 جنيه

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سجل سعر كندوز أحمر نحو 350 جنيهًا

سجل سعر مفروم أحمر نحو 330 جنيهًا

سجل سعر كبده إسكندراني نحو 350 جنيهًا

سجل سعر كبده بانيه نحو 350 جنيهًا

سجل سعر لحم ضأن بلدي نحو 390 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

سجلت سعر اللحوم السودانية الطازجة 225 جنيهًا.

سجلت سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

سجلت سعر اللحوم السودانية المجمدة 160 جنيهًا.