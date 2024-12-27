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بيان حو ثي مرتقب خلال ساعات - أخبار كلمتك

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بيان حو ثي مرتقب خلال ساعات - أخبار كلمتك

بيان حو ثي مرتقب خلال ساعات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

أعلن المتحدث العسكري للح وثيين يحيى سريع عن بيان هام لجماعته سيصدر خلال ساعات.

وقال سريع : بيان مهم لجماعة الحوثي خلال الساعات القادمة.

تفاصيل البيان لاحقا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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