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حماس تحذر من سلوك السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وتعتبره تجاوزا خطيرا - أخبار كلمتك

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حماس تحذر من سلوك السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وتعتبره تجاوزا خطيرا - أخبار كلمتك

حماس تحذر من سلوك السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وتعتبره تجاوزا خطيرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن مشاهد ضرب عناصر أجهزة أمن السلطة للمواطنين وإجبارهم على دعم روايتها بخصوص حملتها الأمنية يعد تجاوزا خطيرا.

حماس تحذر السلطة الفلسطينية 

وأضافت حركة حماس في بيانها أن تصاعد ممارسات السلطة يستدعي موقفا حازما وحراكا فاعلا من مكونات مجتمعنا كافة لصد التغول بحق شعبنا.

وحذرت حركة حماس في بيانها، من عواقب سلوك السلطة وأجهزتها الأمنية، والذي من شأنه أن يهدد السلم المجتمعي لشعبنا الفلسطيني.

يأتي ذلك بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في محيط مخيم جنين، والمستشفى الحكومي.

اشتباكات بين المقاومة والسلطة الفلسطينية 

 وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله، للأسبوع الثالث على التوالي، حملة في هذا المخيم تستهدف من تصفهم بالخارجين على القانون، بهدف "فرض الأمن وإنهاء الفلتان الأمني"، بينما تؤكد الفصائل الفلسطينية أن هذه الحملة تستهدف مقاومين.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، في بيان صادر عنها، عن  مقتل نقيب في جهاز المخابرات العامة، متأثرًا بإصابته عند محاولته تفكيك عبّوة ناسفة خلال عملية في جنين.

ويوم الاثنين الماضي أعلن عدنان الضميري الناطق باسم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، عن مقتل رقيب أول مهران قادوس خلال العملية الأمنية للسلطة في جنين.

مقتل عنصر في أمن السلطة الفلسطينية 

وقال عدنان الضميري: "قتل جندي جديد لن يزيدنا إلا عزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن ولن يكون هناك أي تساهل مع الفئة الضالة الخارجة عن القانون".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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