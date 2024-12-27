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مركزي عدن يدعو إلى تقديم هذا الامر خلال الشهرين القادمين - أخبار كلمتك

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مركزي عدن يدعو إلى تقديم هذا الامر خلال الشهرين القادمين - أخبار كلمتك

مركزي عدن يدعو إلى تقديم هذا الامر خلال الشهرين القادمين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:37 مساءً - كلمتك/ خاص

دعا بنك عدن المركزي جميع شركات ومنشآت الصرافة إلى الالتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2025. وأكد البنك في تعميم أصدره ضرورة تقديم طلبات التجديد إلكترونياً عبر منصة التراخيص التابعة للبنك، وذلك خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وأشار البنك إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق الجهات التي تتأخر عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد، في إطار جهوده لتعزيز تنظيم سوق الصرافة وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وشدد البنك على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان استمرار مزاولة النشاط بشكل قانوني ومنظم، مؤكداً أن المنصة الإلكترونية توفر سهولة ومرونة في تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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