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الرياضة - 11:51 - خناقة في الحرم الكلية.. القبض على طالب طعن زميله بجامعة حلوان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:51 - خناقة في الحرم الكلية.. القبض على طالب طعن زميله بجامعة حلوان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:51 - خناقة في الحرم الكلية.. القبض على طالب طعن زميله بجامعة حلوان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:51 مساءً - ألقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على طالب، طعن زميله بمطواة داخل الحرم الكلية بجامعة حلوان، إثر مشاجرة بينهما لوجود خلاف سابق.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال طالب جامعي مصاب بطعنة نافذة في الجسد، بالانتقال و الفحص تبين أن الطالب المصاب يدعي «عمر ناصر»، وان رواء ارتكاب الواقعة زميل له.

تحريات مباحث القسم، أفادت ان الطالبين وعلى إثر خلاف بينهما سابق، نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، أستل فيها الطالب سلاح ابيض من طي ملابسه وكال به زميله حتى أوقعه غارقا في دمائه، ولائذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية الطالب بمكان اختبائه، وتمكت قوة أمنية من رجال مباحث القسم في إلقاء القبض عليه، تم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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