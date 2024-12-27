الشوافي يبشر اليمنيين بحدوث هذا الامر السار مساء الجمعة - أخبار كلمتك

توقع فلكي أن الأجواء وحالة الطقس سوف تبدأ بالتغير تدريجياً ابتداءا من ليلة الجمعة.

وقال الفلكي عدنان الشوافي" بحسب البيانات و الخرائط للنماذج متوقع من ليلة الجمعة ان يبدأ الانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة الصغرى ويستمر الانخفاض ليلتي الجمعة و السبت مع نشاط نسبي للرياح الشمالية - شمالية شرقية على مناطق واسعة من المرتفعات والاحواض الحبلية خصوصا أول الليل .

وأضاف الشوافي "حتى منتصف الاسبوع (نهاية ديسمبر 2024) يكون الصقيع متوقع و غير مستبعد على بعض المناطق".

وبحسب الشوافي تشير التوقعات الى تزامن هذه الحالة مع بعض زخات الامطار المتفرقة على اجزاء بسيطة من المناطق الساحلية، ولو كانت الامطار المتوقعة قليلة جدا ولكن الاهم ان ذلك يعمل على تأثر بعض المناطق من المرتفعات و الاحواض الجبلية بالكتلة الهوائية الرطبة وحضور نسبي للسحب والشابورة المائية على بعض المناطق ما يستبعد الصقيع على تلك المناطق ".