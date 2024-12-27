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بن لغبر يفجرها في ويعلن: وضع خطير يهدد بانهيار شامل للبلاد - أخبار كلمتك

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بن لغبر يفجرها في ويعلن: وضع خطير يهدد بانهيار شامل للبلاد - أخبار كلمتك

بن لغبر يفجرها في ويعلن: وضع خطير يهدد بانهيار شامل للبلاد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - كلمتك/خاص

وجه الكاتب والإعلامي صلاح بن لغبر رسالة تحذيرية إلى الأطراف اليمنية والتحالف العربي، مؤكداً أن الوضع الراهن في اليمن من "لاحرب ولاسلم واللاحسم واللاخدمات" لم يعد قابلاً للاستمرار أو الترحيل إلى العام المقبل.

وأشار بن لغبر إلى أن هذا الوضع قد وصل إلى مرحلة "التشبع"، واصفاً إياه بأنه وضع خطير يهدد بانهيار شامل للبلاد، وداعياً الجميع إلى استيعاب دروس مشابهة من سوريا، التي واجهت وضعاً مماثلاً قبل أن تصل إلى نهاية مأساوية.

وأضاف أن الشعب اليمني في الجنوب والشمال انتظر حلولاً لفترة طويلة، لكنه لم يعد قادراً على التحمل، مشدداً على ضرورة الاعتراف بفشل جميع الاتفاقيات السابقة، من اتفاق الرياض إلى مشاورات 2022 ومجلس القيادة وحكومة المناصفة، وصولاً إلى مفاوضات الأسرار مع الحوثيين.

وفي رسالته إلى قيادة الجنوب، دعا بن لغبر إلى وضع قضية الجنوب كأولوية وعدم الانخداع بشراكات مع قادة الشمال، مؤكداً على ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تراعي مصالح الشعب الذي فوّض قيادته لتحمل المسؤولية.

وأكد بن لغبر أن الخيارات صعبة، لكن التأخير أو التهاون في اتخاذ القرارات سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مشدداً على أن القيادة الجنوبية مسؤولة أمام الله وأمام شعبها الذي ينتظر منها التحرك لإنقاذ الوضع.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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