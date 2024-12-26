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الرياضة - 11:51 - وزير الخارجية يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:51 - وزير الخارجية يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:51 - وزير الخارجية يزور فرع جامعة الإسكندرية في تشاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 11:51 مساءً - قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بزيارة تفقدية اليوم الخميس، لموقع فرع جامعة الإسكندرية في نجامينا خلال زيارته الرسمية لتشاد.

وأثنى وزير الخارجية على الجهود المبذولة لاستكمال بناء مبنى الجامعة الجديد، مؤكدًا على أن الجامعة ستلعب دورًا رائدًا في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، ودعم التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الشبابية لتحقيق خطط التنمية الوطنية في تشاد، من خلال تحديث المناهج الأكاديمية، وإضافة تخصصات جديدة، وتقديم منح دراسية للطلاب التشاديين.

كما أكد على أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين مصر وتشاد والدول الإفريقية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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