مشاهير العرب - هنا الزاهد تكشف عن كواليس دورها في مسرحية «الباشا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - شاركت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» المتابعين كواليس مسرحية «الباشا»، اليوم الجمعة، وذلك بعدما عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض في 25 ديسمبر الماضي.

وفي هذا السياق، كشفت هنا الزاهد عبر حسابها على «إنستجرام» عن شخصيتها ضمن أحداث مسرحية «الباشا» بالتعاون مع كريم عبد العزيز، قائلة: «مسرحية الباشا، معاطي الباشا وهانم نفيخة الزعبلوطي».

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها في التعاون مع الفنان كريم عبد العزيز بمسرحية «الباشا»، والتي من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعربت هنا الزاهد خلال لقائها مع «et بالعربي» عن سعادتها بالتعاون مع كريم عبد العزيز في مسرحية الباشا، مشيرة إلى أن ذلك كان ضمن أحلام حياتها، قائلة: «مبسوطة أوي بالتعاون ده لأن كان واحد من أحلامي من زمان أشتغل مع كريم عبد العزيز، والفرصة دي خلتني سعيدة وخايفة لأنه مسرح».

مسرحية الباشا لـ كريم عبد العزيز

تدور أحداث مسرحية الباشا التي تجمع بين كريم عبد العزيز وهنا الزاهد في إطار كوميدي، حول« أبو المعاطي الباشا» وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم.

وتتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة «ليلى الصياد»، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة. فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء.

أبطال مسرحية الباشا

يشارك في بطولته مسرحية الباشا بجانب كريم عبد العزيز كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو.