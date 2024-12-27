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الرياضة - 03:01 - الصحة الفلسطينية: مصير الكادر الصحي والمرضى في مستشفى كمال عدوان أصبح مجهولا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:01 - الصحة الفلسطينية: مصير الكادر الصحي والمرضى في مستشفى كمال عدوان أصبح مجهولا - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - الصحة الفلسطينية: مصير الكادر الصحي والمرضى في مستشفى كمال عدوان أصبح مجهولا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مصير الكادر الصحي والمرضى في مستشفى كمال عدوان أصبح مجهولا، مشيرة إلى أن الاحتلال يحتفل مع نهاية عام من الإبادة الجماعية بتدمير مستشفى كمال عدوان.

ولفتت وزارة الصحة، خلال تصريحات نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، إلى توقف الخدمة الطبية في شمالي قطاع غزة بشكل كامل، مناشدة المجتمع الدولي للتدخل وحماية المرضى والطواقم الطبية في قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أنه يجب حماية المرضى ومرافقيهم والطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان وعددهم 350، مؤكدة أن الاحتلال أجبر الطواقم الطبية والمرضى على خلع ملابسهم واقتيادهم لجهة مجهولة.

وتابعت أن الاحتلال أجلى بعض المرضى تحت تهديد السلاح إلى المستشفى الإندونيسي الذي دمره قبل عدة أيام.

وكشفت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و98 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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