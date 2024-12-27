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تشكيل الأهلي أمام الطيران بدوري كرة القدم النسائية - أخبار كلمتك

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تشكيل الأهلي أمام الطيران بدوري كرة القدم النسائية - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي أمام الطيران بدوري كرة القدم النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:41 مساءً -  أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة الطيران، التي تقام اليوم الجمعة على ملعب النادي بالتجمع، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية. 

 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كرد وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ومريم عفيفي وأشرقت عادل وجنى محمود وأمل ناصر ونور إدريس وحبيبة عمر وشهد هشام وهاجر ماجد.

ويسعى فريق سيدات  الأهلى لمواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 33 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن.

وفاز الاهلي في  11 لقاء وتعرض لهزيمة واحدة  أمام مسار، وسجلت لاعبات المارد الأحمر 57 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا.

في المقابل يحتل فريق الطيران  المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 11 مباراة خاضها، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 5 مواجهات، سجلت لاعباته 13 هدفا واستقبلت شباكهن 34 هدفا.

فيما يستقبل فريق الزمالك  فريق إنبى، في مباراة يسعى خلالها الزمالك لحصد النقاط الثلاثة لمواصلة التقدم في جدول الترتيب الذى يحتل فيه المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز في 8 لقاءت وخسر مباراتين، سجلت لاعباته 40 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

 في المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و7 هزائم ولم تنجح لاعبات إنبى في تحقيق أي فوز، واكتفت بتسجيل 4 أهداف واستقبلت شباكهن 25 هدفا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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