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الرياضة - 02:27 - نتيجة كلية الشرطة.. رابط وخطوات الحصول عليها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:27 - نتيجة كلية الشرطة.. رابط وخطوات الحصول عليها - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - نتيجة كلية الشرطة.. رابط وخطوات الحصول عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - نتيجة كلية الشرطة.. تصدرت جملة نتيجة كلية الشرطة 2025 محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة 2025.

نتيجة كلية الشرطة

في هذا الصدد، تستعرض بوابة كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص نتيجة كلية الشرطة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــــــــا.

رابط القبول في كلية الشرطة 2025

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة لعام 2025، حيث يتم إرسال رسالة نصية وإجراء اتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين في أكاديمية الشرطة.

نتيجة كلية الشرطة

عقد المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور رئيس أكاديمية الشرطة، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2025.

إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2025

1- الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا.

2- القيام بالضغط على تبويب خدمات أكاديمية الشرطة.

3- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

4- كتابة رقم الملف.

5- الضغط على مربع «استعلام».

نتيجة القبول في كلية الشرطة 2025
نتيجة القبول في كلية الشرطة 2025

مزايا طلاب كلية الشرطة

- منح الطالب طوال فترة الدراسة مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

- يتم منح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة.

- يتم تعيين الخريج ضابط بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، بما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجيستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

- يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة، والتي تتمثل في «رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراك في نوادي الشرطة على مستوى الجمهورية، رعاية اجتماعية بتوفير مصايف ورحلات الحج والعمرة، رعاية ثقافية بالسماح بالدراسات العليا والبعثات.

- تمكين المقبولين بالكلية في تخصص الطب البشري من التسجيل بالدراسات العليا بالجامعات المصرية خلال فترة دراستهم بالكلية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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