الرياضة - 02:27 - الرئاسة الفلسطينية: إحراق الاحتلال لـ مستشفى كمال عدوان تجاوز صارخ للقانون الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة الشنعاء التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان والذي يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، خلال تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: إن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى كمال عدوان تأتي في سياق حرب الإبادة والتهجير التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن جريمة الاحتلال بحق المستشفيات الفلسطينية تجاوز خطير وصارخ للقانون الدولي والمواثيق التي توفر الحماية للقطاع الطبي والكوادر الطبية أثناء الحروب.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أنه يجب على المؤسسات الصحية الدولية القيام بواجباتها لوقف جرائم الاحتلال بحق القطاع الطبي، مشددة على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لتوفير الحماية للكوادر الطبية والمرضى والمصابين.