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تشكيل الزمالك أمام إنبي في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

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تشكيل الزمالك أمام إنبي في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

تشكيل الزمالك أمام إنبي في دوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها بعد قليل، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

 تشكيل فريق سيدات الزمالك أمام إنبي 

وجاء تشكيل فريق سيدات الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: نعمة سيد

خط الدفاع: أمنية عاطف - سمر محمد - حنين هشام - ميرال خضر

خط الوسط: فدوى عصام الدين - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أية إبراهيم - شيماء علي

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي  

مقاعد بدلاء الزمالك أمام إنبي 

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام إنبي كل من:"نورا عبد المجيد، سارة نائل، لوجين ياسر، ماهيتاب حسني، حبيبة إسماعيل، حبيبة محمد، جميلة جمال حمزة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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