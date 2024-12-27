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وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعامل سقط من سقالة بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

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وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعامل سقط من سقالة بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعامل سقط من سقالة بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:45 مساءً -  وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تسبب في إصابة المواطن عبدالرحمن محسن مهدي "23 سنة"، وذلك بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة" أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح "الكلادينج" بواجهة نقابة الصحفيين، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الهلال، ومحجوز حاليًا، داخل الرعاية المُركزة بعد الإصابة بكسر في الجمجمة.

 

صرف التعويضات من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة 

 كما وجه الوزير جبران، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، بالتواصل مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، للتنسيق، والتعرف على كافة تفاصيل الحادث، والحصول على المعلومات اللازمة، من أجل سرعة صرف التعويضات من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي، و20 ألف جنيه للمُصاب.

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 وعلى الفور توجه وفد من مديرية عمل القاهرة لزيارة المصاب، ولقاء أسرته لإعداد تقرير، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لصرف التعويضات.

 

رعاية العمالة غير المنتظمة

 وقال الوزير جبران، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة، بتوجيهات من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك "بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال، وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات "الوزارة". 

جدير بالذكر أن المصاب ضحية حادث نقابة الصحفيين يعمل لدى مقاول قطاع خاص تعاقدت معه شركة المحمودية المنفذة لواجهة النقابة، والتي تجري حاليًا إصلاح لعيوب فنية في ألواح "الكلادينج" بعد صدور  تقرير من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأنها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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