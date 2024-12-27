وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعامل سقط من سقالة بنقابة الصحفيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تسبب في إصابة المواطن عبدالرحمن محسن مهدي "23 سنة"، وذلك بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة" أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح "الكلادينج" بواجهة نقابة الصحفيين، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الهلال، ومحجوز حاليًا، داخل الرعاية المُركزة بعد الإصابة بكسر في الجمجمة.

صرف التعويضات من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة

كما وجه الوزير جبران، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، بالتواصل مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، للتنسيق، والتعرف على كافة تفاصيل الحادث، والحصول على المعلومات اللازمة، من أجل سرعة صرف التعويضات من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي، و20 ألف جنيه للمُصاب.

وعلى الفور توجه وفد من مديرية عمل القاهرة لزيارة المصاب، ولقاء أسرته لإعداد تقرير، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لصرف التعويضات.

رعاية العمالة غير المنتظمة

وقال الوزير جبران، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك "بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال، وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات "الوزارة".

جدير بالذكر أن المصاب ضحية حادث نقابة الصحفيين يعمل لدى مقاول قطاع خاص تعاقدت معه شركة المحمودية المنفذة لواجهة النقابة، والتي تجري حاليًا إصلاح لعيوب فنية في ألواح "الكلادينج" بعد صدور تقرير من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأنها.

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