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وزير حوثي يدلي بتصريحات هامة بعد تسير اول رحلة صباح اليوم - أخبار كلمتك

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وزير حوثي يدلي بتصريحات هامة بعد تسير اول رحلة صباح اليوم - أخبار كلمتك

وزير حوثي يدلي بتصريحات هامة بعد تسير اول رحلة صباح اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - كلمتك/خاص

أعلن نائب وزير النقل والأشغال في حكومة الحوثيين بصنعاء، يحيى السياني، استئناف الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي وفق المواعيد المحددة، وذلك بعد توقف لساعات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار.

وأكد السياني أن أول طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في استشهاد أربعة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين من المواطنين وموظفي المطار، بالإضافة إلى أضرار في البنية التحتية للمطار.

وأوضح مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، أن الغارات استهدفت المطار أثناء اكتظاظ الصالة بالمسافرين، مؤكداً أن المطار بكامل جاهزيته، وأن الرحلات الجوية ستستمر وفقاً للجدول المحدد.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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