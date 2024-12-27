وزير حوثي يدلي بتصريحات هامة بعد تسير اول رحلة صباح اليوم - أخبار كلمتك

أعلن نائب وزير النقل والأشغال في حكومة الحوثيين بصنعاء، يحيى السياني، استئناف الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي وفق المواعيد المحددة، وذلك بعد توقف لساعات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار.

وأكد السياني أن أول طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في استشهاد أربعة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين من المواطنين وموظفي المطار، بالإضافة إلى أضرار في البنية التحتية للمطار.

وأوضح مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، أن الغارات استهدفت المطار أثناء اكتظاظ الصالة بالمسافرين، مؤكداً أن المطار بكامل جاهزيته، وأن الرحلات الجوية ستستمر وفقاً للجدول المحدد.