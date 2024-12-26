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الأسواق تترقب آخر اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024 - أخبار كلمتك

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الأسواق تترقب آخر اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024 - أخبار كلمتك

الأسواق تترقب آخر اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:41 مساءً - حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصرية، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الأخير في عام 2024، بشأن تحديد أسعار الفائدة وتوقعات الفترة المقبلة.

اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الأخير في 2024 لحسم أسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات متباينة حول مصير الفائدة.

البنك المركزي المصري، كلمتك

 ويعد اجتماع الخميس، هو الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري فى العام الجاري، بعد عام من قرارات السياسة النقدية الصعبة للسيطرة على معدلات التضخم في البلاد.

 

آخر قرار للبنك المركزي المصري 

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير، يوم الخميس 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 

هل الاتجاه للتثبت أم الخفض لأسعار الفائدة؟ 

ومن جانبه، توقع الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي لــ “كلمتك”، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماع اليوم الخميس، مع إمكانية تخفيضه تدريجيًّا في الربع الأول العام المقبل.

وأرجع الإدريسي ذلك إلى تباطؤ معدلات التضخم واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للتخفيض، كما يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

 

البنك المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة

واستبعد الإدريسي أن يتم رفع أسعار الفائدة، وذلك نظرًا لوصول أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة كافية للسيطرة على التضخم، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل بداية لدورة تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بعد تباطؤ معدلات التضخم.

وتابع: كما أن التثبيت حاليا هو السيناريو الأقرب فى ظل تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، موضحًا أن معدلات التضخم وأسعار الفائدة ما زالت عند مستويات مرتفعة بسبب ارتفاع مواد المحروقات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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