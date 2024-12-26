وزارة الاستثمار تعلن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 289 (تابع)، الصادر في 26 ديسمبر 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.

وجاء في نص المادة الأولى لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ما يلي”:



1- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.

۲- تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.

3- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

ولا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية:

1- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

2- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.3- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.





هل يتم فتح باب استيراد السيارات؟ الشعبة تجيب الجمارك تصدر منشورا لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين بالخارج

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.