بشير التابعي: الزمالك خارج المنافسة على الدوري والإدارة تصدر بيانات فقط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:50 صباحاً - انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بسبب كثرة البيانات بسبب الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري.



وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "المصري قدم مباراة رائعة وكان ينقصه فقط التسجيل في مرمى الأهلي".



وتابع: "المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي، ومحمد الشناوي عرقل فخر الدين بن يوسف، ومنعه من تسجيل هدف".



وأردف: "أشرف داري، يمتلك إمكانيات مميزة وظهر بمستوى جيد في مباراة المصري، وهو صغير السن وسيكون له مستقبل في الفريق".



وعن مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح قال: "الأهلي قادر على فعل أي شيء متوقع أو غير متوقع بسبب إمكانياته".

الزمالك وطلائع الجيش

وعن مباراة الزمالك وطلائع الجيش: "الزمالك يصدر بيانات فقط ويجب أن يكون هناك موقف، وليس من المقبول صدور بيان كل مباراة دون اتخاذ موقف قوي، وعلى المجلس الصمت أفضل".



وشدد: "رحيل جوميز عن الزمالك قرار خاطئ، والفريق لن يتوج بالدوري المصري هذا الموسم، وقوام الفريق الحالي قادر على التتويج بالبطولات في حالة وجود مدرب جيد".

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