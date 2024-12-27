انخفاض 19% في سعر الديك الرومي والبط، وهذه أحدث الأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى عروض وتخفيضات على أسعار الديك الرومي والبط ومشتقات الدواجن بالتزامن مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

انخفاضات تصل لـ 19% في أسعار الديك الرومي والبط

وتراوحت الانخفاضات في سعر الديك الرومي والبط ومشتقات الدواجن والسمان والأرانب من 7 إلى 19%، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية.

أسعار الديك الرومي

أسعار البط والديك الرومي والسمان والأرانب ومشتقات الدواجن

وجاءت أسعار البط والديك الرومي والسمان والأرانب ومشتقات الدواجن، كالأتي:

أسعار الأوراك

أسعار الديك الرومي ومشتقاته من البانيه والأوراك

البداية مع أسعار الديك الرومي ومشتقاته من البانيه والأوراك، التي جاءت كالأتي:

تراوح سعر الديك الرومي مجمد وزن 10 كيلوات من 1450 إلى 1800 جنيه. بلغ سعر فيليه رومي طازج وزن كيلو نحو 370 جنيهًا. بلغ سعر أوراك رومي طازجة وزن 3 كيلوات نحو 420 جنيهًا بلغ سعر ديك رومي كامل طازج وزن 10 كيلوات نحو 2250 جنيهًا.

سعر البط الطازج والمجمد في المحال التجارية

وعن أسعار البط الطازج والمجمد ومشتقاتها من الصدور والأوراك، في المحال التجارية؛ فجاءت كالأتي:

تراوح سعر بطة كاملة طازجة وزن 3 كيلوات من 345 إلى 420 جنيهًا.

بلغ سعر بط مستورد طازج وزن 3 كيلو نحو 570 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك بط طازجة وزن 2 كيلو نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر صدور بط طازجة وزن 2 كيلو نحو 380 جنيهًا.

أسعار البط

أسعار الأرانب في المحال التجارية

أما أسعار الأرانب في المحال التجارية، بلغ سعر أرانب طازجة وزن 3 كيلوات نحو 810 جنيهات.

أسعار البانيه

أسعار السمان في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار السمان في المحال التجارية، بلغ سعر سمان استينو طازج 2 قطعة نحو 140 جنيهًا.

أسعار الدبابيس

أسعار كبدة الدواجن في المحال التجارية

وعن أسعار كبدة الدجاج في المحال التجارية، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر كبدة دجاج طازجة فرازه وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة دجاج طازجة شهد وزن 500 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كبدة دجاج طازجة نحو 140 جنيهًا.

أسعار كبدة وقوانص الدواجن في المحال التجارية

أما أسعار الكبدة والقوانص في المحال التجارية، التي جاءت كالأتي:

بلغ سعر كبدة وقوانص دجاج الوطنية وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة وقوانص دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو قوانص دجاج طازجة نحو 130 جنيهًا.

أسعار البط

أسعار الشيش طاووق في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو شيش طاووق طازج نحو 238 جنيهًا.

بلغ سعر شيش طاووق دجاج طازج فرازه وزن 900 جرام نحو 265 جنيهًا.

اسعار الأجنحة

أسعار أجنحة الدواجن في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو أجنحة دجاج طازج نحو 70 جنيهًا.

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