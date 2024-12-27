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وزير الخارجية يبرز الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبرز الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبرز الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - جرى اتصال بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، اليوم.

اتصال بين وزيري خارجية مصر وإسبانيا 

وأكد الوزيران أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، وأعربا عن رغبتهما القوية في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، لا سيما على ضوء التحديات الضاغطة التي تواجه المجتمع الدولي.

وناقشا آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك سوريا وغزة. 

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.


وأشار وزير خارجية إسبانيا خلال الاتصال إلى اجتماعه الشهر الماضي في مدريد مع الدكتور خالد العناني، المرشح لمنصب المدير العام لليونسكو، الذي دعم ترشيحه كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. 

وأكد لوزير الخارجية المصري دعم إسبانيا الكامل لترشيح دكتور خالد العناني.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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