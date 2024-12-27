مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة 8 لمسلسل «ساعته وتاريخه» على dmc اليوم | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - ، اليوم الجمعة 27 ديسمبر في تمام الساعة الـ 10 مساء، عبر شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 مساء.

وتعرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه»، عبر منصة WATCH IT الإلكترونية قبل موعد عرضها التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساء.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة، ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم مسلسل ساعته وتاريخه، الأبطال المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

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