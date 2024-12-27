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محمد ثروت يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبر17 يناير المقبل - أخبار كلمتك

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محمد ثروت يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبر17 يناير المقبل - أخبار كلمتك

محمد ثروت يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبر17 يناير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:30 مساءً - أعلن الفنان محمد ثروت عن إحيائه لحفل غنائي جديد على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 17 يناير المقبل.

محمد ثروت

وروج ثروت للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث كتب منشورًا قال فيه: “جمهوري الغالي، في انتظاركم ان شاء الله يوم الجمعة ١٧ يناير علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية - الساعة ٨ مساء في حفل مميز مع فرقه الموسيقى العربيه للتراث قياده د. محمد الموجى”

حفل محمد رحيم

و شارك الفنان محمد ثروت في حفل تأبين الملحن الراحل محمد رحيم، حيث قدم أحدث أغانيه التي لحنها له رحيم، والتي تحمل اسم “ يامستعجل فراقي”

وشارك في الحفل أيضا الفنان محمد محيي ولطيفة وشذى وتامر حسني وسوما وايهاب توفيق بقيادة فرقة المايسترو مصطفى حلمي.

كما حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو مصطفى ومدحت العدل ومصطفى كامل وأيمن بهجت قمر ورامي صبري وأنوشكا وحسام حسني وآخرون 
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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