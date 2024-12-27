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مانشستر يونايتد ثاني أسوأ فرق الدوري الإنجليزي مع أموريم - أخبار كلمتك

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مانشستر يونايتد ثاني أسوأ فرق الدوري الإنجليزي مع أموريم - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد ثاني أسوأ فرق الدوري الإنجليزي مع أموريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:05 صباحاً - تلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة، على يد مضيفه وولفرهامبتون 2-0 مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مان يونايتد تلقى 5 هزائم في كل البطولات، منذ تولي المدرب البرتغالي روبن أموريم المسؤولية، في نوفمبر الماضي.

وأشارت الشبكة إلى عدم وجود أي فريق من البريميرليج، تعرض لهزائم أكثر من اليونايتد في هذه الفترة، سوى ساوثهامبتون (6).


كما شهدت المباراة تسجيل الذئاب هدفًا من ركلة ركنية، بشكل مباشر، عن طريق ماتيوس كونيا.. وذلك بعد الهدف الذي أحرزه هيونج مين سون، لاعب توتنهام، بذات الطريقة في شباك يونايتد قبل أسبوع، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

وهذه المرة الثانية على الإطلاق، التي يستقبل فيها يونايتد هدفًا من ركلة ركنية بشكل مباشر، في البريميرليج، بعد هدف جونيور ستانيسلاس، لاعب بورنموث، خلال ديسمبر 2015.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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