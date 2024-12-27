الرياضة - 08:46 - وزير الخارجية ونظيره الإسباني يؤكدان أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، خلال اتصال هاتفي جري اليوم، الجمعة، على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعربا الوزيران عن رغبتهما القوية في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، لاسيما على ضوء التحديات الضاغطة التي تواجه المجتمع الدولي.

وناقش الوزيران - خلال الاتصال- آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك سوريا وغزة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وبدوره، أشار وزير خارجية إسبانيا -خلال الاتصال - إلى اجتماعه الشهر الماضي في مدريد مع الدكتور خالد العناني، المرشح لمنصب المدير العام لليونسكو، الذي دعم ترشيحه كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، مؤكدا لنظيره المصري دعم إسبانيا الكامل لترشيح دكتور خالد العناني.