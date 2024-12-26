وصول الازدحام في منفذ الوديعة إلى مستوى لم يصل إليه منذ سنوات - أخبار كلمتك

قال مسافرون أن الازدحام في #منفذ_الوديعة وصل إلى مستوى لم يصل إليه منذ سنوات .

وبحسب مسافرون ان المسافر يتأخر أكثر من 5 ايام بالطابور بسبب الزحام متسائلين كيف سيكون الزحام في شهر شعبان ورمضان.

واضافوا: هل في خطه لهيئه النقل في تفويج الباصات بعدد معين ؟؟