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وصول الازدحام في منفذ الوديعة إلى مستوى لم يصل إليه منذ سنوات - أخبار كلمتك

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وصول الازدحام في منفذ الوديعة إلى مستوى لم يصل إليه منذ سنوات - أخبار كلمتك

وصول الازدحام في منفذ الوديعة إلى مستوى لم يصل إليه منذ سنوات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 07:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال مسافرون أن الازدحام في #منفذ_الوديعة وصل إلى مستوى لم يصل إليه منذ سنوات .

وبحسب مسافرون ان المسافر يتأخر أكثر من 5 ايام بالطابور بسبب الزحام متسائلين كيف سيكون الزحام في شهر شعبان ورمضان.

واضافوا: هل في خطه لهيئه النقل في تفويج الباصات بعدد معين ؟؟

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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