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مشاهير العرب - «قالو لي يارب تموتي».. إيمان أيوب لمنتقديها: ارحموني من التنمر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «قالو لي يارب تموتي».. إيمان أيوب لمنتقديها: ارحموني من التنمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «قالو لي يارب تموتي».. إيمان أيوب لمنتقديها: ارحموني من التنمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - إيمان أيوب.. تصدرت الفنانة إيمان أيوب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد حملة الهجوم التي شنت ضدها بعد ظهورها بملامح متغيرة عن ما كانت عليه في السابق واتهامها بإجراء جراحات تجميلية.

تصريحات الفنانة إيمان أيوب

ونشرت إيمان أيوب، فيديو لها عبر «تيك توك»، وهي تزيل «المكياج» الخاص بها لكي توضح للجهمهور أنها لم تجري جراحات تجميلية في وجهها، وقالت «أنا حاقنة فيلر بس».

وعبرت إيمان، عن استيائها من الهجوم الذي تعرضت له بعد ظهورها مؤخرا في إحدي البرامج التليفزيونية وكم التنمر الذي تعرضت له، وقالت: «بينتقدوا شكلي وبيقولولي عاملة عمليات في وشي، مع إن الحقيقة إن الميكب هو اللي كان مطلعني كده، أنا عاملة فيلر بس، وده شيء عادي وكل الناس بتعمله، لكن وشي طبيعي من غير ميكب أو فلتر».

وأكدت أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، قائلة: «شوفوا وشي بنفسكم، مش هتلاقوا أي أثر لعمليات تجميل، وأرجو إن الناس ترحمني من الافتراضات والتنمر».

الفنانة إيمان أيوب

وتابعت إيمان حديثها: «للأسف، الهجوم وصل للدعاء عليا بالموت وشتايم عنيفة، في ناس قالولي «يارب تموتي» وكلام جارح زي «منك لله» وغيرها، الله يسامحهم، بس بجد الكلام ده بيوجع، وأنا مأذتش حد في حاجة».

وفي أخر حديثها وجهت رسالة لمنتقديها: «أرحموني من التنمر والتطاول. الكلمة سيف وسلاح، وأنا مش فاهمة ليه الناس مستبيحة إنها تجرح وتؤذي بالكلام، ربنا يسامح كل اللي قال كلام جارح، لكن حقيقي ده حرام عليكم .

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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