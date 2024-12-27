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حمودة: المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وغير مقتنع بكولر وجروس - أخبار كلمتك

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حمودة: المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وغير مقتنع بكولر وجروس - أخبار كلمتك

حمودة: المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وغير مقتنع بكولر وجروس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:50 صباحاً - قال أحمد حمودة نجم النادي المصري البورسعيدي السابق،إن هناك حكام يتعاملون كمشجعين "ماسكين صفارة" وهذا يسيئ للنادي الأهلي وهو لا يحتاج لذلك.

وتابع أحمد حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" أين تقنية حكم الفيديو في كرة محمد الشناوي وفخر الدين بن يوسف؟".

وأكمل:" الأهلي أصبح مميز في الكرات الثابتة سواء من وسام أبو علي أو يحيى عطية الله، ومحمد الشناوي لا يجيد اللعب بقدميه وكولر في الفترة الأخيرة ليس لديه حلول في الملعب".

وأردف:" المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي بنسبة 100% وكان هناك غياب للتوفيق بشكل كبير أمام لاعبي الفريق البورسعيدي".

واستطرد:" الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الطلائع في لقطة محمد حمدي وأمام سيراميكا كليوباترا بلمسة يد رجب نبيل".

واختتم أحمد حمودة:" غير مقتنع بكولر أو جروس في تدريب الأهلي والزمالك".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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