أسعار تذاكر حفلات ليلة رأس السنة 2025 بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفلات ليلة رأس السنة 2025 بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

أكثر من 90 ألف نشاط متنوع لقصور الثقافة وافتتاح 3 مواقع جديدة في 2024 - أخبار كلمتك

أكثر من 90 ألف نشاط متنوع لقصور الثقافة وافتتاح 3 مواقع جديدة في 2024 - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدتي يارون وميس الجبل بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدتي يارون وميس الجبل بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل - أخبار كلمتك

جلوب سوكر، فينيسيوس أفضل مهاجم وبيلينجهام أحسن لاعب وسط وكورتوا الحارس الأول في 2024 - أخبار كلمتك

جلوب سوكر، فينيسيوس أفضل مهاجم وبيلينجهام أحسن لاعب وسط وكورتوا الحارس الأول في 2024 - أخبار كلمتك

بيريز يحصد جائزة شرفية من جلوب سوكر كأفضل رئيس ناد - أخبار كلمتك

بيريز يحصد جائزة شرفية من جلوب سوكر كأفضل رئيس ناد - أخبار كلمتك

لامين يامال يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب شاب في 2024 - أخبار كلمتك

لامين يامال يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب شاب في 2024 - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يكشف مفاجأة عن عمله بعد اعتزال كرة القدم - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يكشف مفاجأة عن عمله بعد اعتزال كرة القدم - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل وظيفة إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل وظيفة إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

مميزات بطاقة الخصم المباشر"بلاتينيوم" من البنك الأهلي المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مميزات بطاقة الخصم المباشر"بلاتينيوم" من البنك الأهلي المصري - أخبار كلمتك

مميزات بطاقة الخصم المباشر"بلاتينيوم" من البنك الأهلي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية.

طريقه انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم

يتم انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم حين يصبح رصيد العميل يساوي أو يزيد عن 2،000،000 جنيه مصري (أو ما يعادله بأي عملة أجنبية) إلى 5،000،000 جنيه مصري.

حيث إنه وبمجرد أن يصبح العملاء مؤهلين للانضمام، يتم تسجيلهم تلقائيًّا ويقوم مدير علاقات مخصص بالاتصال بهم.

 

حدد  البنك الأهلي خدمات للعملاء يتم تقديمها من خلال خدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل، التي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

وأضاف البنك أنه تتيح للعملاء التعديلات الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت مثل:

الاشتراك الذاتي

الاشتراك الذاتي لخدمة  الأهلي نت/ الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

 

استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

 

 

 

إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الموبايل البنكي _ الأهلي موبايل  للعملاء من الشركات.

تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 26- 12- 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق