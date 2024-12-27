جلوب سوكر، فينيسيوس أفضل مهاجم وبيلينجهام أحسن لاعب وسط وكورتوا الحارس الأول في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - تُوج النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2024 من جلوب سوكر، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، في دبي بالإمارات.

وتفوق فينيسيوس على محمد صلاح هداف ليفربول، وهالاند هداف مانشستر سيتي.

كما فاز الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب وسط في العالم، وأحرز البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، جائزة أفضل حارس مرمى فى العالم لعام 2024 من جلوب سوكر أيضًا.

ريال مدريد أفضل ناد في 2024 من جلوب سوكر

تُوج نادي ريال مدريد بجائزة أفضل ناد خلال عام 2024، والمقدمة بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر المقامة حاليا في دبي.

ونال المرينجي الجائزة بفضل الأداء الكبير للفريق خلال معظم البطولات التي شارك فيها على مدار العام، حتى توج بخمسة ألقاب من أصل 6 ممكنة في 2024.

وانتزع الملكي بطولة الدوري الإسباني متفوقا على غريمه برشلونة بفارق 10 نقاط، كما توج بالسوبر الإسباني على حساب البارسا، بعد فوز عريض بنتيجة 4-1 في النهائي الذي أقيم بالرياض.

وواصل ريال مدريد نتائجه المميزة بحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند في النهائي (2-0)، كما فاز بالسوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بنفس النتيجة.

وأخيرا، فاز ريال مدريد بكأس القارات للأندية بعد تخطي باتشوكا المكسيكي في النهائي (3-0).

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