بيريز يحصد جائزة شرفية من جلوب سوكر كأفضل رئيس ناد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - حصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على جائزة شرفية كأفضل رئيس ناد، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024.

تعليق بيريز على جائزة جلوب سوكر

وقال بيريز، خلال مقطع فيديو ظهر بالحفل: "إنه لشرف لي أن أكون على رأس أكبر مؤسسة رياضية في العالم، وأنا أعمل على ضمان وجودها بالمكان الذي تستحقه".

وأضاف: "أود أيضا أن أشكر ريال مدريد، سيتذكر الناس هذا العام بكل فخر، ليس بسبب الفوز بدوري أبطال أوروبا الـ15 فقط، لكن أيضا بالألقاب الخمسة التي فازوا بها".

وأنهى تصريحات "أود تهنئة اللاعبين وكل من شارك في ذلك مع ريال مدريد".

وتصنف جلوب سوكر، كواحدة من أقوى الجوائز التي تمنح سنويا للرياضيين حول العالم، فضلا عن تقديرها لوكلاء اللاعبين، والمدربين، والأندية، ورؤساء أندية على أدائهم على مدار العام.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.