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موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

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موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

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موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - يبحث العديد من المتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية لوظائف هيئة الأبنية التعليمية عن، موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية.

 

موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية 

 

واعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية  مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد الامتحان الشفوي للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني لوظائف المهندسين والفنيين لوظائف هيئة الأبنية التعليمية  ومن المتوقع أن تكون الاختبارات بداية العام الجديد 2025

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الخميس، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

الوظائف المعلن عنها بالمسابقة

والوظائف المعلن عنها بالمسابقة هي:- 
- عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية،وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.

وظائف سائق بهيئة الأبنية التعليمية 


- عدد 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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