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لامين يامال يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب شاب في 2024 - أخبار كلمتك

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لامين يامال يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب شاب في 2024 - أخبار كلمتك

لامين يامال يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب شاب في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - حصد النجم الإسباني الشاب، لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، مساء اليوم الجمعة، جائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2024 من جلوب سوكر.

ريال مدريد أفضل ناد في العالم 2024 من جلوب سوكر

تُوج نادي ريال مدريد بجائزة أفضل ناد خلال عام 2024، والمقدمة بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر المقامة حاليا في دبي.

ونال المرينجي الجائزة بفضل الأداء الكبير للفريق خلال معظم البطولات التي شارك فيها على مدار العام، حتى توج بخمسة ألقاب من أصل 6 ممكنة في 2024.

وانتزع الملكي بطولة الدوري الإسباني متفوقا على غريمه برشلونة بفارق 10 نقاط، كما توج بالسوبر الإسباني على حساب البارسا، بعد فوز عريض بنتيجة 4-1 في النهائي الذي أقيم بالرياض.

وواصل ريال مدريد نتائجه المميزة بحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند في النهائي (2-0)، كما فاز بالسوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بنفس النتيجة.

وأخيرا، فاز ريال مدريد بكأس القارات للأندية بعد تخطي باتشوكا المكسيكي في النهائي (3-0).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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