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الرياضة - 09:37 - «الداخلية» تنشر نتيجة كلية الشرطة 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:37 - «الداخلية» تنشر نتيجة كلية الشرطة 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:37 - «الداخلية» تنشر نتيجة كلية الشرطة 2025.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي ٢٠٢٤، ٢٠٢٥ وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة، حيث تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول والتي جاء في مقدمتها الحيادية والموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين.

و قال اللواء أبو المكارم خلال المؤتمر الصحفي أن عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام بلغ 49 ألفًا و846 طالبًا، حيث نجح 18 ألفًا و243 طالبًا في اجتياز الاختبارات والوصول إلى كشف الهيئة.

وذكر «أبو المكارم» أن من بين المتقدمين، قدم 25 ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة، بينما قدم 13 ألفًا و971 طالبًا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية وكليات الحقوق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمبنى الوزارة، وأكد اللواء «أبو المكارم» أنه تم قبول 2950 طالبًا من المتقدمين.

وتم قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة على النحو التالي:

50 طالبًا وافدًا.

1550 من خريجي كليات الحقوق.

50 طالبة من الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية.

500 طالب من باقي المؤهلات الجامعية.

المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة 25243.

المتقدمين من الحاصلين على الليسانس في الحقوق "ذكور وإناث" 13971 بإجمالي 11407 طالب و 2564 إناث.

المتقدمين من الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضة إناث 1007

المتقدمين من الحاصلين على المؤهلات الجامعية ذكور وإناث 9640 بإجمالي 6952 طالب و 2688 طالبة.

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عاجل | «الداخلية» تعلن نتيجة كلية الشرطة 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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