الكشف عن آخر مستجدات معارك جبهات تعز(اخر التطورات) - أخبار كلمتك

كشف العقيد عبدالباسط البحر أن مليشيا الحوثي استهدفت مواقع الجيش الوطني بجبهة الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز بقصف مدفعي مكثف، وذلك بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني من تأمين المواقع المحررة وتعزيز السيطرة على الأرض المكتسبة مؤخراً.

وأشار العقيد البحر إلى أن المليشيات الحوثية فشلت تماماً في استعادة أي جزء من المناطق التي حررتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

كما أوضح أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة عصيفرة شمال تعز تمكنوا من إحباط محاولة تسلل فاشلة نفذتها المليشيات الحوثية، واصفاً العملية بأنها "غادرة وجبانة"، مما يعكس حالة العجز التي تعيشها المليشيات في مواجهة تقدم الجيش الوطني.

وأكد العقيد البحر أن الجيش الوطني يواصل تعزيز مواقعه في مختلف الجبهات بمحافظة تعز، مشدداً على أن المليشيات لن تتمكن من تحقيق أي تقدم أمام صمود وإصرار القوات المسلحة والمقاومة الشعبية.