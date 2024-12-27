الحو ثيين يكشفون مصير ميناء الحديدة عقب الهجمات الإسرائيلية أكد وزير النقل والأشغال العامة بحكومة الحو ثيين محمد قحيم، أنه سيتم استئناف العمل بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل طبيعي ا - أخبار كلمتك

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية أنها ستستمر في تشغيل رحلاتها من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء في الأردن وفقًا للجدول المعتاد، دون أي تغييرات في مواعيد الرحلات الصباحية.

ومن المقرر أن تُقلع رحلتان إلى مطار عمّان غدًا، حيث ستكون الرحلة الأولى الساعة العاشرة صباحًا، والثانية الساعة السابعة مساءً.

كما أفادت الخطوط اليمنية بأنه تم جدولة رحلة الليلة التي كانت مقررة اليوم لتقلع غدًا في نفس الموعد، وذلك في الساعة السابعة مساءً، على أن تصل إلى عمّان في الساعة العاشرة وتعود من عمّان إلى صنعاء في الحادية عشر مساءً.

وكان المطار قد تعرض يوم امس لقصف إسرائيلي إلا أنه يبدو لم يتأثر بشكل كبير