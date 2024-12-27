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الحو ثيين يكشفون مصير ميناء الحديدة عقب الهجمات الإسرائيلية أكد وزير النقل والأشغال العامة بحكومة الحو ثيين محمد قحيم، أنه سيتم استئناف العمل بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل طبيعي ا - أخبار كلمتك

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الحو ثيين يكشفون مصير ميناء الحديدة عقب الهجمات الإسرائيلية أكد وزير النقل والأشغال العامة بحكومة الحو ثيين محمد قحيم، أنه سيتم استئناف العمل بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل طبيعي ا - أخبار كلمتك

الحو ثيين يكشفون مصير ميناء الحديدة عقب الهجمات الإسرائيلية أكد وزير النقل والأشغال العامة بحكومة الحو ثيين محمد قحيم، أنه سيتم استئناف العمل بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل طبيعي ا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية أنها ستستمر في تشغيل رحلاتها من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء في الأردن وفقًا للجدول المعتاد، دون أي تغييرات في مواعيد الرحلات الصباحية.

ومن المقرر أن تُقلع رحلتان إلى مطار عمّان غدًا، حيث ستكون الرحلة الأولى الساعة العاشرة صباحًا، والثانية الساعة السابعة مساءً.

كما أفادت الخطوط اليمنية بأنه تم جدولة رحلة الليلة التي كانت مقررة اليوم لتقلع غدًا في نفس الموعد، وذلك في الساعة السابعة مساءً، على أن تصل إلى عمّان في الساعة العاشرة وتعود من عمّان إلى صنعاء في الحادية عشر مساءً.

وكان المطار قد تعرض يوم امس لقصف إسرائيلي إلا أنه يبدو لم يتأثر بشكل كبير

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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